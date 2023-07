Tilburgse TOP Oss-smaakmaker vertrekt naar ambitieuze Armeense club: ‘Kans willen we hem niet ontnemen’

Hij voetbalde precies 130 wedstrijden voor TOP Oss, had nog een contract voor komend seizoen, maar Justin Mathieu (27) vertrekt per direct naar Armenië. De door Willem II opgeleide aanvaller hoefde zeker niet weg uit Oss, maar hij kon deze kans niet laten schieten.

Mathieu is al eens eerder op avontuur geweest, bij HNK Gorica in Kroatië, maar is in Nederland vooral bekend van zijn periodes bij TOP Oss. De Tilburger was bezig aan zijn derde periode in Oss, nadat hij in de opleiding van Willem II samen met Jeroen Lumu als een van de allergrootste talenten gold. Dat potentieel kwam er nooit echt helemaal uit, Mathieu speelde tussendoor ook nog voor Go Ahead Eagles en SC Cambuur.

Ambitie

Nu vertrekt hij onlangs een doorlopend contract per direct naar Armenië, technisch directeur Linton Posthumus spreekt van een deal die iedereen tevreden stemt. ,,We hadden Justin graag in Oss gehouden, maar het is geen geheim dat hij de ambitie had nog eens in het buitenland te spelen. Die kans wilden wij hem niet ontnemen, en gelukkig hebben we met FC Noah een akkoord kunnen bereiken over zijn transfer dat alle betrokkenen tevreden stemt.”

Mathieu was een smaakmaker bij TOP Oss en was goed voor 31 goals en 22 assists in 130 duels, maar afgelopen seizoen werd hij vooral geplaagd door blessureleed, nadat hij met vijf goals in acht duels nog zo voortvarend was gestart. In de lente keerde hij terug en maakte hij nog eens drie goals. Genoeg voor een transfer naar Armenië dus.

Bekerwinnaar

FC Noah werd in 2017 opgericht als FC Artsakh, speelt op het hoogste niveau en won ook al eens de nationale beker. Posthumus wenst de Tilburger alle succes: ,,We willen hem bedanken voor alles wat hij voor ons betekend heeft, en hopen hem ooit weer in het Frans Heesen Stadion terug te zien.”