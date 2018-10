TOP als favoriet naar Waalwijk

Over de langdurige blessure van De Regt valt wel goed nieuws te melden. De 30-jarige verdediger trainde de voorbije week volledig mee met de groep. De wedstrijd tegen RKC zal vermoedelijk nog te vroeg komen. De Regt raakte halverwege vorig seizoen geblesseerd.

Desondanks is het humeur bij TOP Oss goed, onder meer vanwege de zevende plek op de ranglijst. Daarmee is TOP Oss de best geklasseerde Brabantse club van de eerste divisie. ,,Dat zegt me op dit moment niet heel veel”, zegt trainer Klaas Wels. ,,Wij willen zo hoog mogelijk eindigen, en het liefst ook met goed voetbal. Iedere week willen we resultaat halen; of dat nu tegen FC Twente, RKC of Den Bosch is.”

Gezien de stand op de ranglijst zijn de Ossenaren favoriet tegen RKC. TOP Oss is niet langer het lelijke eendje van de competitie, maar een club om rekening mee te houden. Wels: ,,Dat is goed om te merken, want met deze club maken we een ontwikkeling door. Tegenstanders denken niet langer over ons als een team dat wel even ingemaakt kan worden.”