TOP met moeite de sterkste in Osse bekerderby

Het was voor TOP Oss allerminst een gelopen race tegen stadsgenoot Oss'20. De thuisploeg uit de derde divisie bood de profs prima partij in de sfeervolle Osse stadsderby. TOP won uiteindelijk met 1-2.

De Osse stadsderby werd vanaf de eerste minuut begeleid met vuurwerk. Achter de goal waar de aanhang van TOP Oss stond gingen direct fakkels aan en enkele pijlen de lucht in; op het veld was het echter Oss'20 dat in de eerste helft verantwoordelijk voor een vlammend optreden was.

In de 23ste minuut schoof Olivier Rommens met een roekeloze sliding door het strafschopgebied en maakte voor iedereen meteen weer duidelijk waarom dat stuk veld zo heet. Scheidsrechter Bos gaf hem een gele kaart, en legde de bal op de stip. Rob van Sonsbeek schoot die vervolgens namens de thuisploeg beheerst binnen. Daar konden de amateurs maa enkele minuten van genieten. Philippe Rommens mocht een vrije trap aan de andere kant van het veld nemen, en koos voor een voorzet die Lars Hutten binnen tikte: 1-1.

Opperbest

De grootste kans van de eerste helft viel echter vlak voor rust, en was opnieuw voor de thuisploeg. Van Sonsbeek kwam alleen voor de keeper door een verdedigende fout van Lorenzo Piqué. Die trapte de bal vervolgens elf vanaf de doellijn weg, waarna van Sonsbeek opnieuw aanleggen kon. TOP-keeper Koeman hield de bal daarop ternauwernood buiten zijn doel. TOP Oss zal daarop niet met een gerust aan de thee gegaan zijn, terwijl de stemming bij hun stadsgenoten opperbest was.

De frustratie van de profs kwam tot uiting na de rust. TOP Oss was weliswaar veel in balbezit, maar oogde in eerste instantie roekeloos en ongecontroleerd. Een lelijke tackle van Levi Opdam leverde hem een gele kaart op en blesseerde Bob van Lith. Die moest vervangen worden door Tony de Groot. Zijn ploeg bleef azen op de counter, terwijl de bezoekers verwoed naar openingen zochten.

Uiteindelijk was het Lars Hutten die in de 68ste minuut het overwicht in balbezit verzilveren kon, en de 1-2 binnen tikte. Het betekende niet dat TOP achterover leunen kon, maar wel dat er voor hen een comfortabelere fase aanbrak. De blessure van Lars Hutten leek een slordige tien minuten voor het einde alsnog roet in het eten te gooien. Hij moest gewisseld worden, maar ook met Dennis Hettinga voorin hield TOP stand.