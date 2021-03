TOP Oss-aanvaller Dennis van der Heijden kopieert zijn eigen wereldgoal: ‘Ik probeerde het gewoon’

Er zijn voetballers die er heel hun carrière van dromen om zo’n wereldgoal te maken als Dennis van der Heijden op vrijdagavond deed. Laat staan dat het ze twee keer in hetzelfde seizoen lukt. En toch lepelde de spits van TOP Oss van ontzagwekkende afstand de bal met een grote boog over de voor zijn doel staande keeper heen. Hij deed het al in de thuiswedstrijd tegen FC Dordrecht, en flikte het op bezoek in het Riwal Hoogwerkers Stadion in de allerlaatste minuut van de blessuretijd doodleuk nog een keer.