TOP Oss-aanvoerder Stuy van den Herik: ‘Laat ons die verrassing maar zijn’

Tegen RKC was het zaterdag volgens de captain vooral in het eerste half uur duidelijk zichtbaar dat het nog even wennen was met een flink aantal nieuwe (test)spelers. ,,Je bent altijd een beetje zoekende in die oefenwedstrijden in de voorbereiding op een nieuw seizoen. Je speelt dan ook op een andere manier dan je gewend bent", zegt Stuy van den Herik, die zelf de eerste 45 minuten op het veld stond. ,,Na het eerste half uur kregen we wel iets meer controle.”