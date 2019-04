TOP Oss begint met liefde aan ‘one hell of a job’

Precies een week geleden stond TOP Oss op het veld voor de uitgestelde wedstrijd tegen Almere City FC. De uitwedstrijd verliep voor de Ossenaren teleurstellend verlies, en vormde daarmee geen verkwikkende opmaat naar de tweede wedstrijd die zij in een week tijd spelen moesten. Op vrijdagavond was het de beurt aan Jong AZ in eigen huis, en brak Oss met de wetmatigheid van Hollywood die zegt dat de zwaarste gebeurtenissen altijd in het midden van een drieluik zitten.

De nul

Vasthouden

Voor de ploeg van Wels is het nu een kwestie van vasthouden, in plaats van inlopen op de concurrentie. ,,Dat is nog zeven wedstrijden, en dat is one hell of a job. Maar wel een job die we heel graag aangaan. We staan na 31 wedstrijden op plek zes, en dat is een compliment aan iedereen die daar een positieve bijdrage aan levert en de club een warm hart toedraagt.”