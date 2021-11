TOP Oss begrijpt niet waarom het geen doel treft in de derby

,,De bal gaat één keer naar voren en gaat erin”, zag TOP Oss-captain Rick Stuy van den Herik. ,,De 85 minuten erna zijn ze er niet meer geweest.” Verdedigend gaf zijn ploeg in de rest van de wedstrijd ook niks meer weg, en aanvallend rijgen zij hele reeksen aan kansen en corners nog aan elkaar. Na een half uur spelen pareerde Wouter van der Steen, de aanvoerder en keeper van de Bosschenaren, nog een schot van Kay Tejan, dat in de rebound door Joshua Sanches voorbij de keeper werd getrapt. Maar toen was daar nog Victor van den Bogert, om de bal van de de doellijn te trappen.

,,We hebben veel, heel veel druk gezet en waren heel sterk daarin”, blikte Jearl Margaritha terug. Hij werd in de tweede helft ingebracht en vervulde die rol met veel behendigheid, snelheid en creativiteit. ,,Alleen scoren we niet. Daar heb ik eigenlijk geen woorden voor.” Aan motivatie was bij hem geen gebrek. De wisselspeler kwam gretig het veld in en wilde van elke minuut gebruik maken om een gelijkmaker te forceren.

Aanvaring

Toen een Bossche speler de bal even weg trapte om de Ossenaren een moment langer van hun spelhervatting af te houden, werd die gedrevenheid hem even te veel. Het leverde een kleine aanvaring tussen beide spelers op, maar de 21-jarige aanvaller verzekerde dat het niets met oplopende derby-spanning te maken had. ,,Hij schiet die bal weg, terwijl wij haast hebben”, verklaarde hij. ,,Die irritatie zou ik in elke wedstrijd wel hebben.”

Toch voelde ook hij dat dit geen wedstrijd als alle andere was. Osse supporters waren naar het thuisstadion gekomen om met vuurwerk en liederen de spelers luidkeels uit te zwaaien. Margaritha: ,,Als de fans je voor de wedstrijd op zo’n manier aanmoedigen, dan ga je op een andere manier het duel in. Je moet eigenlijk elke wedstrijd zo ingaan, maar zo voel je toch echt dat je het mes tussen de tanden moet nemen.”

Glorie

De ervaren aanvoerder Stuy van den Herik had vooral zijn jongere ploeggenoten graag laten beleven hoe glorieus victorie in de derby kan voelen. ,,Voor de wedstrijd staan al die supporters daar, en als je wint, staan ze er weer met vuurwerk. Het is leuk om een overwinning te vieren bij bijvoorbeeld Helmond uit, maar het is mooier er hier een te vieren, zo snel mogelijk terug te gaan naar Oss, en het met die gasten te vieren. Dat zijn de mooiste overwinningen. Het is extra zuur dat je dat moment niet kan pakken. Voor hen, en voor jezelf.”

Het was dat ene moment van verontachtzaamheid in de zesde minuut dat de Ossenaren fataal bleek. Roy Kuijpers en Ryan Leijten hadden door klungelig verdedigen van de Osse achterhoede ineens zeeën van ruimte, en die laatste maakte daar dankbaar gebruik van door de 1-0 te scoren. Het zou de eerste en enige goal van de wedstrijd blijken. ,,We hebben genoeg kansen gehad. Zij maar één. Een halve kans, eigenlijk”, vond middenvelder Dean Guezen. ,,Die gaat erin. Dat is ook voetbal”, sprak hij terneergeslagen. ,,Het is nooit leuk als je verliest, maar vooral hier niet.”