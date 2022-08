TOP Oss beleeft heerlijk begin van het nieuwe seizoen en heeft geen kind aan Jong FC Utrecht

UpdateMet een klinkende 3-0 overwinning op Jong FC Utrecht opende TOP Oss vrijdag in eigen huis het nieuwe seizoen. Twee van die drie doelpunten vielen uit strafschoppen die Justin Mathieu rechts de goal in joeg. Mathieu: ,,Vertrouwen op de vaste hoek, dat is belangrijk.”

Zagen de Osse supporters dat nou goed? Jazeker, doordat assistent-trainer Marcel van der Sloot ziek thuis moest blijven, zat voormalig trainer en huidig technisch directeur Klaas Wels ineens weer in de dugout, naast hoofdcoach Kristof Aelbrecht. ,,Ik had vanochtend contact met Marcel,” sprak die laatste. ,,En heb meteen met Klaas geschakeld en gevraagd of hij mij wilde helpen. Ondanks dat hij nu in een andere functie zit, is het heel prettig als je tijdens een wedstrijd met iemand kan sparren over wat er opvalt en wat je kan aanpassen. We hebben toevallig een directeur die daar jaren ervaring in heeft, het zou niet zo slim zijn daar geen gebruik van te maken.”

Aelbrecht zelf had het er in aanloop naar het seizoen vaak over de durf naar voren te voetballen bij zijn pupillen aan te willen wakkeren. Die missie bleek in de elfde minuut geslaagd. Rechtsback Trevor David had bij een spelhervatting ter hoogte van de middenlijn kunnen kiezen de bal naar achteren te brengen, maar koos voor het tegenovergestelde. Captain Rick Stuy van den Herik kon daardoor razendsnel Jearl Margaritha aanspelen, die vrijstond in de zestien meter, naar links kapte, en vervolgens met die hem zo kenmerkende koelheid de bal feilloos tergen de touwen trapte.

,,Daarvoor voetbal je ook, om naar de goal te kunnen”, constateerde de oefenmeester tevreden. ,,We hebben jongens die initiatief durven nemen. Als er een aantal van zulke spelers aan de bal zijn, resulteert dat samen met de individuele actie van Jearl in een snelle voorsprong.”

Het overwicht was daarna lang voor TOP, maar na een kleine twintig minuten kliefde Derensili Sanches Fernandes namens de Utrechters dan toch de Osse achterhoede door. Zo vaardig als hij dat deed was zijn schot niet, het ging recht op keeper Norbert Alblas af. Halverwege de tweede helft werd een doorgebroken Delano Ladan neergehaald, maar zag arbiter Jesse Rozendal daar geen overtreding in.

Dat was anders toen Ladan even later vlak voor het doel aan zijn shirt gehouden werd; ditmaal ging de bal op de stip. Justin Mathieu schoof de strafschop vervolgens achter doelman Calvin Raatsie: 2-0. De aanvallende middenvelder voelde zich duidelijk kiplekker. Na omzwervingen in de voorhoede kon hij eindelijk weer op zijn favoriete positie spelen. ,,Ik ben gewoon het gevaarlijkste midden voor de goal, in het midden van het veld. Qua doorbereken, voetballen en in duel. Als team heb je een speer nodig vanuit de as, en voor mij is dat duidelijk de beste plek om te spelen. En met Jearl Margaritha en Richie Musaba op de zijkant kan je elke bal diep geven, dat is heerlijk voor een speler als ik.”

Utrecht ging naarmate de tweede helft vorderde meer druk zetten. In de eindfase ervoeren de bezoekers zelf uiteindelijk echter dermate veel druk, dat zij zich genoodzaakt voelden Stuy van den Herik in de hoek van het strafschopgebied neer te halen. In de daaropvolgende penalty trof Mathieu opnieuw doel in de rechterhoek: 3-0. ,,Vertrouwen op de vaste hoek, dat is belangrijk”, lachte hij na afloop. De start voor een mooi seizoen is er.

Opstelling: Alblas; D. van der Sluys (78. Abdat), Hilderink, Van Eijma, David; Stuy van den Herik, Dekker, Mathieu (86. Sanches); Margaritha, Ladan, J. van der Sluijs (65. Musaba)

11. Margaritha (1-0), 38. Mathieu (2-0, penalty), 84. Mathieu (3-0, penalty)