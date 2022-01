TOP Oss bereidt zich voor op onvoorspelbaar Jong AZ

TOP Oss kan NAC niet laten wankelen en verliest weer

TOP Oss speelde een heel behoorlijke tweede helft tegen NAC Breda. Maar het was niet voldoende om de bezoekers aan het wankelen te brengen in de met 1-3 verloren wedstrijd. En daarmee werd er net als in september, ook in heel de maand oktober geen overwinning geboekt door de Ossenaren.

30 oktober