TOP Oss betaalt de prijs voor één slechte helft: ‘Een van onze minste dit seizoen’

TOP Oss aast op revanche na teleurstel­lend verlies tegen Almere City

28 maart Middenin een uitputtend drieluik, is het aan TOP Oss zelf om tegen Jong AZ in de running voor de play-offs te blijven. ,,We zitten in de race met 45 punten, maar daar zullen er nog een stuk of tien bij moeten komen”, aldus voorzitter Peter Bijvelds in een video op het YouTube-kanaal van TOP Oss.