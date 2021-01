TOP Oss bindt ook Jong Ajax aan de zegekar: vijfde overwinning op rij

De afgelopen twee seizoenen verloor TOP Oss nog niet in eigen huis van Jong Ajax. Beide keren werd met 2-1 gewonnen. Vooral de fabuleuze goal vanaf de middenlijn van de inmiddels bij Sparta spelende Bryan Smeets staat bij elke Osse supporter in het geheugen gegrift. Zo’n huzarenstukje werd dit keer niet geleverd, maar de thuisploeg zette de voor de winterstop ingezette zegetocht wel door: 1-0. Het was alweer de vijfde zege op rij voor de ploeg van Klaas Wels.

De eerste aanval was voor Jong Ajax, dat na één minuut spelen op hoge snelheid naar voren stoof. Centrale verdediger Jan Lammers kon zich ternauwernood voor het schot van Ajacied Max de Waal gooien. Diezelfde Lammers was in de negende minuut ook aan de overkant van het veld vlak voor de doellijn te vinden. Na een hoekschop zette hij daar zijn achterhoofd tegen de bal, en knikkerde deze zo voorbij doelman Dominik Kotarski: 1-0.

De thuisploeg hield de wedstrijd daarop aardig onder controle. Kyvon Leidsman legde halverwege de eerste helft de bal terug op Dennis van der Heijden, die vanuit het midden een meter of wat naast schoot. Zulke aanvallen moesten vooral van de rechterflank komen. Linksachter verving Niels Fleuren de geblesseerde Ruben Roosken met prima verdedigend werk, maar de Ossenaren leverden daar wel snelheid in op offensief gebied.

Met een voorsprong aan de thee

Tegen het einde van de eerste helft zette Ajax meer druk en werd keeper Bo Geens na 40 minuten spel vaker uitgedaagd. Doordat hij het afstandsschot van Pinas klemvast had, kon TOP echter nog steeds met een voorsprong aan de thee.

In de negende minuut van de tweede helft sprong Lammers opnieuw op, ditmaal in reactie op een vrije trap. De kopbal van de verdediger zeilde nipt over het doel heen. Daarmee claimden de Ossenaren de eerste serieuze kans van de tweede akte, al had Ajax op dat moment het overwicht qua balbezit. TOP hield de ruimtes echter klein, en brak af en toe uit voor een snelle counter.

Dennis van der Heijden stoof op zulk een moment in de 68ste minuut naar voren. Hij legde af op Leidsman in plaats van zelf te schieten. Die kreeg de bal uiteindelijk wel op het hoofd van Peters, maar doelman Kotarski plukte zijn inzet uit de lucht. Vijf minuten later was Leidsman zelf dicht bij een tweede treffer, maar kon hij een scherpe Kotarski niet foppen. In de eindfase zette Jong Ajax alles op alles om in elk geval een punt mee naar Amsterdam te nemen. De Osse achterhoede kwam daardoor onder grote druk te staan, maar barstte uiteindelijk niet.

Opstelling: Geens; Fleuren, Lammers, Piqué, David; Kaak, Stuy van den Herik, Guezen (65. Peters); Van der Heijden, Leidsman (90. Sanches), Koorman (O. Rommens)

