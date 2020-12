TOP Oss bindt ook NEC aan zegekar en pakt vierde zege op rij

Door het ontbreken van de normaal gesproken in de basis startende Dennis van der Heijden, Giovanni Büttner, Lion Kaak en Jan Lammers was trainer Klaas Wels genoodzaakt met een alternatieve opstelling op de proppen te komen. De speelwijze van de afgelopen maanden bleef met Niels Fleuren centraal achterin en Joshua Sanches als as op het middenveld echter aardig overeind. Vooral die laatste maakte een gretige indruk en greep meer dan eens sterk verdedigend in. Daardoor kregen de Nijmegenaren nauwelijks de kans uit te breken. TOP Oss aarzelde op haar beurt niet om druk te zetten.

Na een half uur spelen kreeg NEC de eerste grote kans via Okita, maar hield keeper Bo Geens de hoek klein om vervolgens zijn schot te keren. De daaropvolgende corner plukte hij geroutineerd uit de lucht. Dat hij de bal vervolgens per ongeluk tegen de scheidsrechter aan wierp, vatte die laatste sportief op. TOP bleef gecontroleerd spelen en dat werd beloond in de extra tijd voor rust. Een hoge bal naar voren leidde tot totale verwarring bij de Nijmeegse achterhoede, waarop een van de chaos profiterende Kyvon Leidsman de bal van dichtbij over de achterlijn tikte: 0-1.

In het eerste kwartier na rust zocht NEC naarstig naar openingen die TOP niet van plan was te geven. Omgekeerd kreeg Cas Peters wel een dot van een kans op het hoofd, maar kopte hij van dichtbij de bal de handen van keeper Norbert Alblas in. Naarmate de tweede helft dichter naar het einde kroop, groeiden de frustratie bij de thuisploeg.

In de eindfase werd Lion Kalentjev ingebracht voor Peters. Samen met Brian Vogelzang kwam hij een maand geleden over van Jong NEC naar TOP Oss. Die laatste mocht iets minder dan tien minuten later bij aanvang van de vijf minuten blessuretijd zijn profdebuut maken. Beide Nijmeegse beloftes konden zo een bijdrage leveren aan de drie punten voor TOP. De winnende ploeg liep vervolgens naar het spandoek met de tekst ‘Rick, veel sterkte’ toe, om de gisteren geopereerde fysiotherapeut Rick van Rodijnen vanuit zijn ziekenhuisbed in de overwinning mee te laten delen.

Opstelling: Geens; Roosken, Fleuren, Piqué, David; Stuy van den Herik, Sanches, Guezen (90+1. Vogelzang); Peters (82. Kalentjev), Koorman (72. Hutten), Leidsman (90+1. Overgoor)