TOP Oss blaft in Dordrecht, maar vergeet te bijten: ‘Kansen genoeg gehad er minimaal twee te maken’

Kyvon Leidsman heeft dit seizoen lang moeten wachten op een kans zichzelf weer te kunnen bewijzen. De spits van TOP Oss stond door de schorsing van Kay Tejan in de basis, en kwam na twintig minuten voor de tweede keer oog in oog met Dordrecht-keeper Liam Bossin te staan. Die had zijn schot eerder nog gepareerd, maar nu was Leidsman te snel en te scherp om dat te kunnen herhalen.

Nachtmerrie

,,Ik zag de bal richting de goal gaan en dacht ‘kassa’”, blikte de aanvaller na afloop terug. Zijn rentree had via een droomscenario kunnen verlopen. Het werd een nachtmerrie; via de binnenkant van de paal stuitte de bal het doel weer uit. De klap op het aluminium galmde nog na in zijn hoofd. ,,Het zat niet mee”, baalde hij. ,,Ik denk dat ik een aardige pot heb gespeeld, maar het gaat om de pegels. Een spits wordt afgerekend op goals.”

De Ossenaren hadden genoeg kansen. Halverwege de eerste helft viel het openingsdoelpunt echter aan de andere kant. ,,Daar hadden we voor gewaarschuwd; het omschakelmoment met Christian Conteh en Jacky Donkor. Dan is het lullig dat je zo een doelpunt tegen krijgt, maar we hebben zelf kansen genoeg gehad er minimaal twee te maken”, vond TOP-coach Bob Peeters. ,,Nu speel je de hele tijd tegen een laag blok aan. Dat doen we onszelf aan door in de eerste helft niet te scoren.”

Volledig scherm Jearl Margaritha © Pro Shots / Erich Snijder

Met een voorsprong van één doelpunt zakte Dordrecht na de rust volledig terug op de eigen helft. TOP Oss had het initiatief in handen, maar leek onzeker wat ermee te doen. ,,We beginnen denk ik heel goed”, zei middenvelder Lion Kaak. ,,Als je hier voor komt, kun je misschien zo met 3-0 winnen. Kom je achter, dan is dat een verschil van dag en nacht.”

Martelgang

De tweede helft werd een zich traag voortslepende martelgang voor de neutrale kijker. ,,Het is lastig spelen tegen een ploeg die zo ver inzakt. Dit was denk ik precies hun plan; vroeg voorkomen en inzakken. Dat is hun goed recht, ze hebben dat goed uitgevoerd.”

De trainer mistte stootkracht bij zijn ploeg. Het gemis van de geschorste Tejan begon naarmate de wedstrijd vorderde steeds zwaarder te wegen. ,,Dat is absoluut geen verwijt naar de andere spitsen, maar hij kan een verdediger nogal eens in de fout dwingen”, constateerde Peeters. In plaats daarvan liep TOP zich keer op keer vast rond het strafschopgebied, en werden er nauwelijks openingen gevonden.

,,De tweede helft zijn ze niet op onze helft geweest. We hebben continu de bal en zijn dominant, maar prikken niet”, zag Kaak. Hij had al vaker meegemaakt dat zijn ploeg dit seizoen te weinig uit balbezit haalde. In Dordrecht leverde het echter een uitzonderlijk vlak en tam spelbeeld op. ,,Het is blaffen maar niet bijten”, vatte hij het resoluut samen.