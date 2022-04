TOP Oss blijft koel en kaapt de overwinning in de slotminuten van een Achterhoeks spervuur

TOP Oss lag ruim 90 minuten onder vuur in Doetinchem. In blessuretijd beslisten de Ossenaren dankzij wisselspelers Giovanni Büttner en Dean Guezen de wedstrijd vervolgens verrassend in eigen voordeel: 1-2.

Bijna een half uur lang lag de Osse defensie onophoudelijk onder vuur. TOP kwam vrijwel niet van de eigen helft af, tot de 25ste minuut. Toen lukte het Jearl Margaritha om vanaf de linkerflank het strafschopgebied in te stuiven, waar hij stuitte op de Achterhoekse verdediging. Met een ijzig kalm lobje plaatste hij de bal over hen heen, voor het hoofd van Joshua Sanches. Die knikte de openingstreffer, geheel tegen de verhoudingen in, binnen namens de Ossenaren.

Ineens had TOP de wind in de zeilen, en bracht Sanches minuten later Justin Mathieu in stelling. Doelman Hidde Jurjus zette echter een been tegen diens inzet aan. Kort daarop bracht Sam Hendriks aan de overkant de score alweer in evenwicht: 1-1. TOP bleef stevig onder druk staan, maar ging wel slim met haar spaarzame kansen om. In de 36ste minuut was Mathieu opnieuw dichtbij een treffer na een steekpass van Kay Tejan, maar opnieuw was Jurjus hem de baas. Tot aan het rustsignaal bleef het zo een sfeervolle, swingende pot.

TOP had het zwaar

Na rust had TOP het heel zwaar, maar bleef het overeind doordat De Graafschap meermaals slordig in de afronding bleek. Keeper Norbert Alblas speelde daarnaast ook een hoofdrol in het overeind houden van zijn ploeg; keer op keer zat hij ertussen wanneer de Achterhoekers het net dan toch leken te vinden. Na een klein half uur tegenhouden wat de klok sloeg, besloot coach Bob Peeters dat het tijd voor een frisse impuls was. Hij haalde middenvelder Lion Kaak, tevens jeugdtrainer bij De Graafschap, naar de kant ten faveure van Grad Damen. Met Kyvon Leidsman als vervanger van Kay Tejan kwam er tegelijk een andere speler die een band met Doetinchem heeft binnen de lijnen voor TOP; hij begon er vier jaar geleden zijn profcarrière.

In de eindfase mochten ook Giovanni Büttner en Dean Guezen zich melden. Dat bleken gouden wissels, want net als tegen Volendam scoorde Guezen in blessuretijd het tweede doelpunt voor zijn ploeg, op aangeven van Büttner.

Opstelling: Alblas; Leliendal, Van Eijma, Piqué, Pata; Stuy van den Herik, Kaak (70. Damen), Sanches; Margaritha (85. Büttner), Tejan (70. Leidsman), Mathieu (85. Guezen)