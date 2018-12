TOP Oss blijft speciaal voor Cihat Celik

Wie Cihat Celik tegenwoordig ziet, moet even twee keer kijken. Die man met dat lange haar, is dat Celik? Ja dus. Wat kan tijd een persoon veranderen. Anderhalf jaar geleden verruilde de 22-jarige Ossenaar de club uit zijn woonplaats in voor het Turkse Gazehir Gaziantep FK. Een avontuur wat niet precies is wat de aanvallende middenvelder ervan had verwacht, maar waar hij geen spijt van heeft gekregen.