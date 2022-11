TOP Oss blundert met opstellen Toshio Lake; wedstrijd met Jong AZ moet worden overgespeeld

Een blunder van TOP Oss: vorige week wonnen de Ossenaren met aanvaller Toshio Lake in de basis het thuisduel tegen Jong AZ (2-1). Nu blijkt echter dat Lake helemaal niet had mogen spelen, omdat hij vanwege een schorsing niet speelgerechtigd was. Conclusie: uitslag ongeldig en de wedstrijd moet opnieuw worden gespeeld.

In een seizoen waarin het TOP Oss op sportief gebied toch al niet voor de wind gaat, is het nu dus ook nog eens drie zwaarbevochten punten kwijt. De overwinning tegen Jong AZ verdwijnt uit de boeken, omdat Toshio Lake niet had mogen spelen.

De reden? Lake kreeg in de week ervoor, in de wedstrijd met PEC Zwolle, zijn vierde gele kaart van het seizoen. Echter ontving hij in de laatste speelronde van vorig seizoen – toen nog als speler van MVV - ook een gele kaart en die worden meegenomen naar het volgende seizoen. Dat maakt een totaal van vijf gele kaarten, waardoor Lake dus feitelijk geschorst was voor het treffen met Jong AZ.

In een persbericht laat TOP weten de gang van zaken te betreuren en de club biedt dan ook zijn excuses aan richting supporters, sponsoren en ook tegenstander Jong AZ. De oorzaak van de vergissing wordt gehouden op een ‘administratieve fout’, maar in het geval van TOP is het natuurlijk wel een hele pijnlijke vergissing. Zeker omdat de Ossenaren nu de drie verworven punten uit die wedstrijd kwijt zijn, voorlopig althans. In overleg met de KNVB en de Alkmaarse club wordt nu een datum gezocht om de wedstrijd over te spelen.