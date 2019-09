TOP Oss boekt in Helmond tweede seizoenszege

De Osse basiself telde één wijziging ten opzichte van het verloren thuisduel met Go Ahead Eagles van afgelopen week. Rick Stuy van den Herik keerde na blessureleed terug in het hart van de defensie. Zodoende startte Niels Fleuren weer vanaf de linksbackpositie, wat ten koste ging van Jason Bourdouxhe.

TOP Oss begon gretig en liet meteen zijn aanvallende intenties blijken. Vanuit Cas Peters kwam tijdens de eerste 45 minuten van het Brabantse onderonsje het meeste gevaar. Zo schoot de spits in kansrijke positie over het Helmondse doel en mikte hij van dichtbij op doelman Stijn van Gassel. Ook kreeg Lion Kaak een aardige schietkans, maar zijn poging werd geblokt. Aan de overzijde hoefde Ronald Koeman zich niet bovenmatig in te spannen. Helmond Sport-aanvaller Givan Werkhoven leek de Osse goalie te kunnen verschalken met een kopbal, maar Koeman zag diens inzet recht op zich af komen.

Piqué scoort

Na iets minder dan een halfuur veerden de meegereisde fans uit Oss ineens op. Lorenzo Piqué reageerde attent op een afvallende bal en kon een aantal meters opstomen. De verdediger loste vervolgens een houdbaar schot, maar toch had Helmond-doelman Van Gassel er de nodige moeite mee. Uiteindelijk zagen Piqué en zijn ploeggenoten hoe de bal enkele centimeters over de doellijn rolde. Een gelukje dus, maar daardoor ging TOP Oss wel met een 0-1 voorsprong aan de thee.

Nadat twee Helmondse speldenprikjes geen doelpunt opleverden, gaf Lion Kaak even later wel het goede voorbeeld. Een slim genomen hoekschop kwam terecht bij de middenvelder, die vanaf een meter of twintig vrij kon uithalen. Zijn poging zoefde via een Helmonds been tegen de touwen. TOP kwam vervolgens goed weg toen Jeff Stans de paal raakte, maar verzuimde zelf ook meerdere malen om het duel al vroegtijdig te beslissen.

Ongevaarlijk

Dat mocht Cas Peters zichzelf aanrekenen. Na een uitstekende counter kon de spits vrij inschieten, maar zijn schot werd op de doellijn door een Helmonds been geblokt. Enkele minuten na dat moment had Peters af moeten leggen op de volledig vrijstaande Phillipe Rommens. In plaats daarvan ging hij voor eigen succes. Zijn missers brachten de Osse voorsprong echter niet meer in gevaar.

Helmond Sport - TOP Oss 0-2 (0-1). Lorenzo Piqué 0-1, 55. Lion Kaak 0-2.