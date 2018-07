TOP Oss boekt zege op ADO Den Haag in 'prima wedstrijd van A tot Z'

Al na twee minuten opende Huseyin Dogan de score voor TOP na een fout in de Haagse verdediging. Bij die ene goal bleef het in de eerste helft, ondanks kansen voor beide clubs. Na rust maakte ADO-huurling Delano Ladan er op aangeven van nieuweling Bryan Smeets 0-2 van. Daarna kreeg TOP meerdere kansen om de voorsprong verder uit te breiden. Uiteindelijk gebeurde dat ruim tien minuten voor tijd. Smeets stond ook aan de basis van die treffer, die werd gemaakt door proefspeler Samed Oztoprak.

,,Dit was een prima wedstrijd, van A tot en met Z”, vond coach Klaas Wels. ,,Dat we dit kunnen bieden tegen een eredivisieclub die al een week langer in voorbereiding is, biedt veel perspectief. Niet meer en niet minder. Want uiteraard is er ook nog genoeg dat beter moet.”