TOP Oss breekt de ban en wint overtuigend van FC Eindhoven

De wedstrijd in het Frans Heesenstadion begon tam. De twee Brabantse ploegen hielden elkaar keurig in evenwicht. Na tien minuten kreeg Giovanni Büttner een aardige kans, maar de koude avond ontdooide pas in de 19de minuut. Büttner werd pootje gelicht op de rand van de zestien meter, waarop scheidsrechter Blank een vrije trap aan de thuisclub gaf. Philippe Rommens profiteerde uitstekend van de matig geplaatste muur en krulde de bal langs de muur: 1-0.