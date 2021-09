TOP Oss-captain Rick Stuy van den Herik blijft altijd kalm: ‘Als je het niet weet, speel maar naar mij’

Een TOP Oss zonder Rick Stuy van den Herik is inmiddels moeilijk voor te stellen. De aanvoerder spreekt over zijn kenmerkend kalme vorm van leiderschap: ,,Normaal doen, dat is de cultuur hier.”

,,Ik heb nog nooit een kleedkamer meegemaakt waar niet over elkaar geluld wordt”, zo hoort Rick Stuy van den Herik keer op keer van nieuwelingen bij TOP Oss. ‘Normaal doen’, dat is volgens hem de clubcultuur. ,,Iedereen voelt zich hier op zijn gemak en dat zie je denk ik ook in het veld.”

Het past bij de 28-jarige aanvoerder, die inmiddels aan zijn achtste seizoen in Oss bezig is. Hij straalde er altijd al een bepaalde rust uit, maar inmiddels heeft hij dat tot kunst verheven.

,,In het begin heb je die bewijsdrang dat je elke wedstrijd een acht wilt scoren. Maar je weet inmiddels dat er twee, drie wedstrijden per seizoen hebt waarvan je denkt ‘vandaag was helemaal niks.’ Daar kan je je heel druk om maken, zoals ik in het begin deed.”

Hart onder de riem

Als hij tegenwoordig echter ziet dat jonge ploeggenoten in zak en as zitten omdat ze een slechte wedstrijd hebben gespeeld, steekt hij ze een hart onder de riem. ,,Als je jong bent wil je je laten zien”, zegt hij, terwijl hij zijn hand in zijn vuist slaat. ,,Maar dan ga je juist een vier spelen omdat je er al niet lekker in zit. Je kunt het dan beter simpel houden. Dan is die schuine bal tussendoor maar wat minder aanwezig, maar speel ik wel alles naar de goeie kleur. Dan heb je toch een zes-min gespeeld en ben je van waarde voor de ploeg.”

Volledig scherm © Pro Shots / Erich Snijder

Zulke adviezen geeft hij medespelers liefst één-op-één, zonder stemverheffing. ,,Ik ben niet iemand die voor de wedstrijd een praatje houdt of de hele ploeg probeert te motiveren door te schreeuwen. Ik zou daar ook doorheen prikken als iemand anders dat met de band om doet: ‘Leuk dat je praat, maar laat het eerst maar even zien.’”

Verantwoordelijkheid

Zijn leiderschap toont hij liever in het veld, met die kenmerkende rust. ,,Vooral naar de jongere jongens. Als je het niet weet, speel maar naar mij. Als ik ‘m verlies, is dat minder erg. Dat is beter voor hun gevoel.” Hij kan de bal dan bijvoorbeeld achter de verdediging van de tegenstander knallen, en zo een counter voorkomen. ,,Ik probeer daarin te helpen door de verantwoordelijkheid bij mij te laten liggen.”

Stuy van den Herik speelde zijn dragende rol eerder vanuit het hart van de verdediging. Sinds vorig seizoen is hij een linie naar voren geschoven. Daardoor begint zijn individuele spel en vermogen naar voren te voetballen meer op te vallen.

Volledig scherm © Pro Shots / Remko Kool

Ambitie

De captain speelde al zijn profwedstrijden tot nu toe in Osse dienst, maar maalt er niet om of hij zich nu ook bij andere clubs in de kijker speelt. ,,Ambitie moet je altijd hebben. Die heb ik mét TOP, en we zijn goed bezig om de club stabieler te maken, en dichter en vaker naar play-off posities te krijgen”, aldus de Sliedrechtenaar.

De tweede plek op de ranglijst die de club dankzij negen punten uit vier wedstrijden momenteel bezet, zet die lijn voorlopig voort. ,,Mijn contract loopt nog twee jaar. Dan ben ik 30. Tegen die tijd, tja, een club in het buitenland is mooi. Maar voor mij werkt het niet als dat het doel is. Het doel is presteren bij de club, elke week. Wat daaruit voortvloeit zien we dan wel.”