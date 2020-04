TOP Oss-coach Klaas Wels zet grote vraagtekens bij herstart competitie in juni

Vooropgesteld, Wels vindt het op dit moment niet de 'meest zinvolle discussie’ om over de herstart van het profvoetbal te praten. ,,Ik snap de belangen die er in het voetbal zijn, maar zolang het virus nog niet onder controle is, valt er eigenlijk nog niets te plannen. Zie je het al voor je? Dat er half juni tienduizenden mensen op de tribunes zitten bij Ajax, PSV en Feyenoord? Of moet je dan zonder publiek gaan spelen? Maar voor wie doe je dat dan? Dan doe je het echt alleen maar om de de competitie uit te spelen. En je kunt je ook afvragen hoe het dan met de veiligheid van de spelers zit.”