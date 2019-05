TOP Oss dankzij zij ruime zege op Helmond Sport naar halve finale play-offs

De halve finale van de play-offs én €30.000 in her te verdelen TV-gelden stonden op het spel voor TOP Oss. Het rood en wit der Ossenaren bezweek niet onder die druk, en overrompelde Helmond Sport na een matige eerste helft alsnog met 0-4.

Een schitterende sfeeractie die het herdenkingsweekend kleur moet geven opende de wedstrijd in Helmond. Een gigantisch spandoek dat de vriendschap tussen supportersgroepen van Burnley en Helmond bezegelde werd uitgerold, terwijl een paratroeper vanuit de lichtmast een fakkel naar het veld bracht. De rookpluimen van het vuurwerk dat op de tribune ontstoken werd maakte het veld moeilijk zichtbaar, maar toen die eenmaal opklaarden, bleek dat daar nog altijd weinig te zien was.

Olivier Rommens had op rechts grote moeite met het verdedigen tegen de snelle Dylan George, maar TOP Oss had het geluk dat Helmond dat niet om kon zetten naar noemenswaardige kansen. Slechts één keer hoefde Koeman echt in actie te komen bij een schot op doel, en tikte hij de bal kalm over het doel.

Vuurwerk

Ook aan de andere kant wilde het, ondanks het vele vuurwerk langs het veld, binnen de lijnen maar niet gaan knetteren. Oratmangoen had een aardige kopkans, en dat was het wel. De wedstrijd was stroef, maar bleef in evenwicht. De 0-0 stand bij rust was daarvan het logische gevolg.

Na de rust stuurde trainer Klaas Wels dezelfde elf het veld in. De gemoederen bleken goed verfrist, want zijn equipe kon in de tweede helft ineens wél het overwicht bemachtigen. Huseyin Dogan legde in de 48ste minuut de bal af op Bryan Smeets, die beheerst de score opende. De Ossenaren bleven vervolgens druk zetten, en een kwartier later was het opnieuw raak. Olivier Rommens gaf een voorzet op Rick Stuy van den Herik, die bij de tweede paal opgekomen was, en de actie soepel afrondde: 0-2.