TOP Oss dieper in de problemen na blamage bij hekkensluiter: ‘We waren machteloos’

Hoofdtrainer Klaas Wels wilde bij ESPN niet veel zeggen over de absentie van Tejan. ,,Er is niet zoveel aan de hand. Het is op sportieve gronden. Aan de spelers is het uitgelegd.” En over die andere smaakmaker, Margaritha (contract medio 2024), die nog geld kan opleveren deze zomer: ,,Gekeken naar afgelopen dagen in de trainingsweek, geëvalueerd met de staf en uiteindelijk zijn we tot deze conclusie gekomen.”