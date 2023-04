TOP Oss dieper in de problemen na blamage bij hekkensluiter

Wie aan de aftrap verschijnt, is altijd voer voor discussie. Voor het duel met Jong FC Utrecht laaide de discussie helemaal op. Bij TOP geen Kay Tejan, die ontbrak in de wedstrijdselectie, net als Ilounga Pata en Richonell Margaret. Jearl Margaritha en Roshon van Eijma begonnen op de bank.

Voor het begin van de wedstrijd wilde hoofdtrainer Klaas Wels bij ESPN niet veel zeggen over de absentie van Tejan. ,,Er is niet zoveel aan de hand. We hebben genoeg spitsen. Aan de spelers is het uitgelegd. We kunnen het er deze week nog over hebben.”

En over die andere smaakmaker, Margaritha (contract medio 2024), die nog geld kan opleveren deze zomer: ,,Aan de bal heeft Jearl de kwaliteiten om het verschil te maken. Gekeken naar afgelopen dagen in de trainingsweek, heb ik met de staf geëvalueerd en zijn we uiteindelijk tot deze conclusie gekomen.”

Gebrek aan goals van Jong FC Utrecht

Zonder zijn beste verdediger (Van Eijma) en twee beste aanvallers (Tejan en Margaritha) moest Jong FC Utrecht over de knie. De hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie kende dramatische weken, want de beloftenploeg scoorde in de afgelopen zes duel slechts één keer.

Volledig scherm Teleurstelling bij TOP Oss. © Pro Shots / Remko Kool

Een ideale tegenstander om de gespannen sfeer die rondom de club hangt weg te spoelen met overwinning. Maar op sportpark Zoudenbalch ging het volledig mis ondanks de snelle voorsprong dankzij Justin Mathieu, die scoorde met een fraai wippertje. Milan Hilderink veroorzaakte een strafschop, die Mees Rijks benutte, en vervolgens maakte de centrale verdediger een eigen doelpunt. Het stond 3-1 na een half uur spelen. Ongekende luxe voor Jong FC Utrecht.

Jansen houdt TOP op de been

Fans spotten op social media met de opstelling en hoofdtrainer Wels greep in na de dramatische eerste helft. Maar na de drie wissels, onder wie Margaritha, werd het spel van TOP niet beter. Het kwaad was al geschied en dankzij doelman Thijs Jansen bleef het bij drie tegentreffers. In blessuretijd maakte Margaritha de aansluitingstreffer en vervolgens bepaalde Jesse van de Haar de eindstand 4-2.

De nummer zeventien van de Keuken Kampioen Divisie blameerde zich in Utrecht en lijkt naar het einde van het seizoen te snakken.

Opstelling TOP Oss: Jansen; Everink (46. David), Piqué, Hilderink, Van der Sluijs (46. Mukeh); Gündüz (46. Margaritha), Dekker; Van Hoeven (71. Leidsman), Van Leeuwen, Mathieu; Allemeersch (83. Lake)