TOP Oss-directeur Bijvelds: ‘Bij TOP houden ze niet van poeha, bij FC Den Bosch lopen ze vaak te hard van stapel’

Ruben Roosken wil niet goed betaald op de bank gaan zitten: ‘Maakt niet uit hoeveel je dan verdient’

25 maart Ruben Roosken ontpopte zich dit seizoen tot veelbelovende speler bij TOP Oss. En dat terwijl het niet veel gescheeld had of de carrière van de 21-jarige linksback was juist dit jaar helemaal gestrand.