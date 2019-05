TOP Oss-doelman Ronald Koeman zag Sparta ‘met poep in de broek’ naar Oss komen

TOP staat voor zware klus na thuisneder­laag tegen Sparta in halve finale play-offs

18:42 TOP Oss heeft zichzelf in de eerste halve finalewedstrijd van de play-offs om promotie naar de eredivisie in een lastige uitgangspositie gemanoeuvreerd. Sparta was in Oss in een saaie wedstrijd met 0-2 te sterk. En dus wacht TOP woensdag op het Kasteel nog een hels karwei.