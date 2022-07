TOP Oss draait de losse schroeven aan in Amsterdam

Met wat steeds meer op een vaste kern gaat lijken, won TOP Oss in Amsterdam overtuigend een oefenduel met Jong Ajax. Aanvallers Jearl Margaritha en Kay Tejan vielen echter op in afwezigheid.

“De meeste van jullie spelen maar 45 minuten, dus je hoeft je niet in te houden”, verzekert trainer John Heitinga zijn pupillen, vlak voordat hij de spelers van Jong Ajax het veld in stuurt. Dat doen ze op een zonovergoten sportpark De Toekomst in Amsterdam dan ook zeker niet. Als er het halverwege de eerste helft tijd voor een drinkpauze is, heeft keeper Norbert Alblas er net nog een schot van Naci Ünüvar uit de kruising moeten meppen.

Tot meer dan een handvol kansen kwamen de Amsterdamse beloftes, ondanks stevig druk zetten, tot dan toe echte rniet. En het lukte de Ossenaren bovendien meer dan behoorlijk om onder die druk uit te voetballen. Dat beeld veranderde na de broodnodige slokken water niet, in tegendeel. Trevor David soleerde razendsnel naar voren en liet keeper Tom de Graaf daarbij zweten. Justin Mathieu deed daar niet veel later nog een flinke schep bovenop, door hem te omspelen en de bal op de paal te knallen. Toen vlak voor rust Baboucar Barry, liggend op het gras, de bal vanuit scrimmage met zijn tenen tegen de touwen tikte, kon niemand beweren dat die 0-1 voorsprong onterecht was.

Tejan en Margaritha ontbreken

De Duitse vleugelspits Barry traint sinds een week mee in Oss, en speelde woensdag tegen Jong AZ ook al een hoofdrol in de aanval die Justin Mathieu een succesvolle penalty opleverde. Blijft hij de komende week zo renderen, dan moet er een deal voor hem in de kaarten zitten. Enige versterking in de voorhoede is plotsklaps ook nodig, aangezien aanvallers Kay Tejan en Jearl Margaritha ontbraken in Amsterdam. Hun afwezigheid voedde de geruchten over op handen zijnde transfers, mogelijk naar het buitenland.

Wie voorlopig niet vertrekt, is Marouane Afaker. De onlangs vastgelegde linksbuiten tekende halverwege de tweede helft voor een tweede doelpunt. Een actie voor de goal van Delano Ladan werd ternauwernood gepareerd, waarna Afaker niet aarzelde in de rebound. “Ze voetbalden heel goed, moet ik zeggen. Maar wij kwamen goed uit de counter, en de grootste kansen die er waren, waren die van ons”, sprak hij na afloop met een even bezweet als tevreden gezicht. “Dit soort wedstrijden zijn lekker, zo kun je goed fit worden. En als je dan van een competitiegenoot met 0-2 wint, mag je tevreden zijn, denk ik.”

In Amsterdam bleken de losse schroeven die TOP woensdag tegen Jong AZ nog liet zien, stevig aangedraaid. Volgens Afaker was de wedstrijd daarmee tekenend voor een nieuwe fase. “Er wordt nu gericht voor wedstrijden gekozen en de trainingen zijn daarop ingesteld. De intensiteit lag al hoog, en dat neemt zeker niet af. Het team wordt steeds completer, krijgt meer vorm. We zitten nu wel richting het einde van de voorbereidingen.”

Opstelling: Alblas; Abdat (80. Martis), Hilderink, Van Eijma, David (60. Pata); Beekman (46. Bähre), Stuy van den Herik, Mathieu (60. Sanches); Allemeersch (75. Beekman), Ladan (75. Leeflang), Barry (46. Afaker)

44. Barry (0-1)

68. Afaker (0-2)