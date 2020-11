TOP Oss dwingt even verrassend als verdiend gelijkspel af bij FC Volendam

TOP Oss werd vrijdagavond in de eerste helft helemaal zoek gespeeld op bezoek bij FC Volendam. Na rust was het echter het ‘andere Oranje’ dat de draad kwijtraakte. TOP Oss dwong zodoende een even verrassend als verdiend gelijkspel af: 1-1.

De wedstrijd was al een kwartier onderweg toen TOP Oss voor het eerst het vijandelijke strafschopgebied in kwam. De in de basis teruggekeerde Jarni Koorman aarzelde een fractie te lang een de kans was alweer verkeken voordat hij uithalen. Thuisclub FC Volendam had er op dat moment al een kansje of vier opzitten. Met slim en gecontroleerd spel doorkliefden ze de Osse defensie, voor wie er heel de eerste helft weinig meer dan tegenhouden op zat.

Geweldige vrije trap FC Volendam

In de 22ste minuut mocht de in de basis van Volendam debuterende Dean James aanleggen voor een vrije trap. Van een meter of vijf buiten het strafschopgebied schoot de linksback de bal loepzuiver de kruising in. De enige serieuze kans die TOP Oss er voor rust tegenover stelde kwam een minuut of tien later, toen Giovanni Büttner alleen voor keeper Nordin Bakker kwam. Die pareerde zijn schot, waarna TOP enkel nog tot een handvol voorzetten kwam die geen enkele medespeler vonden.

Na rust kwam TOP Oss goed opgefrist de kleedkamers uit. Büttner kwam opnieuw oog in oog met Bakker, maar kan net niet afdrukken, en enkele minuten later schoot Guezen na een goed opgezette aanval over. Daarmee waren de Ossenaren in vijf minuten al gevaarlijker geweest dan ze in heel de eerste helft waren. Kort daarop was het keeper Bo Geens die TOP Oss in de race hield, door zijn vuisten tegen het schot van Francesco Antonucci te zetten.

Verdiende gelijkmaker Van der Heijden

Daarop volgde een fase waarbij TOP Oss hoger ging staan, feller speelde en het tempo flink opschroefde. Daar bleek Volendam het moeilijk mee te hebben, waardoor het alsnog een wedstrijd werd. In de 75ste minuut gaf Trevor David een bal hoog voor, en knikte Dennis van der Heijden de verdiende gelijkmaker binnen. In de eindfase dwong TOP bovendien hoekschop na hoekschop af. Die werden niet binnen gekopt, waardoor de gelijke stand uiteindelijk ook de eindstand bleek.

Opstelling TOP Oss: Geens; Roosken, Piqué, Lammers, David; Stuy van den Herik, Guezen (63. Peters), Kaak; Büttner, Koorman (63. Hutten), Van der Heijden

