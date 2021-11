TOP Oss en Helmond Sport krijgen niemand aan het juichen

Video ME doet inval in supporters­ho­me TOP Oss: ‘Was sprake van ernstige dreiging’

OSS - De ME heeft vrijdagavond een inval gedaan in het supportershome in het stadion van TOP Oss. De politie heeft aanwijzingen gekregen van mogelijke ernstige verstoringen van de openbare orde. Tijdens de wedstrijd waren er confrontaties tussen groepen aanwezigen.

12 november