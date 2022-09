TOP Oss en Willem II treffen elkaar in Brabants onderonsje vol persoonlijke tinten

Kristof Aelbrecht trainde de Onder 17 van PSV, en Kevin Hofland de Onder 16. Beide oefenmeesters stapten de auto in vanuit Limburg, dus het was logisch samen te rijden. En zo gebeurde het dat de trainers door de jaren heen een warme band ontwikkelden. Zo warm, dat toen Hofland leiding ging geven aan Fortuna Sittard, hij Aelbrecht gedurende wee-en-een-half jaar meenam aan zijde als assistent-trainer. Een omkering van de verhoudingen zoals die eens een seizoen lang binnen de jeugdopleiding van PSV waren.

Op vrijdagavond treffen de twee trainers elkaar als tegenstander in het ‘Osse Kuipje’, waar het TOP Oss van Aelbrecht het opneemt tegen Hofland zijn Willem II. ,,We hebben nooit tegen elkaar gespeeld, dit is de eerste keer”, merkt die eerste op. ,,Voor mij persoonlijk zit er daardoor wel een bijzonder tintje aan.” Niet dat Aelbrecht zich er door van de wijs laat brengen. De immer kalme trainer analyseert zijn tegenstander als alle andere, ook wanneer een vriend van hem die ploeg aanstuurt.

Willem II heeft moeite met het creëren van kansen, maar de realiteit is ook dat de Tilburgers in verdedigend opzicht weinig tot niets weggeven. ,,Het is een stabiele tegenstander, met ervaren jongens achterin. Die hebben ook veel gespeeld op eredivisie-niveau, dus dat geeft ze veel houvast daar”, constateert Aelbrecht. ,,Ze hebben veel beweging in het elftal, en als we hun wedstrijden terugkijken zien we dat ze over veel kwaliteit beschikken.” Het Osse antwoord daarop is volgens hem duidelijk: ,,Compact spelen, vanuit een gesloten organisatie, en van daaruit aanvallend dingen bewerkstelligen. Daarin moeten we vooral onze snelheid gebruiken.”

Ook voor centrale verdediger Roshon van Eijma is het een bijzonder duel. De Tilburger doorliep de heel jeugdopleiding van de club uit zijn thuisstad en kijkt er al vanaf het begin van het seizoen naar uit tegen hen te spelen. ,,Die club zit in mijn hart”, zegt hij onomwonden. ,,Ik zat er als ballenjongen al langs de kant. Het gevoel dat je dan hebt om ooit op dat veld in het eerste elftal te willen gaan spelen, dat is onbeschrijflijk.” Als supporter zit hij er nog met regelmaat op de tribunes, met in zijn achterhoofd de hoop er misschien ooit nog eens te spelen. En toen hij er vertrok beloofde hij zichzelf in elk geval ooit tégen hen te spelen, hoe dan ook. ,,Morgen is het eindelijk zover.”