TOP Oss gaat in de tweede helft ten onder tegen De Graafschap

TOP Oss en De Graafschap begonnen beiden ondermaats aan hun duel in Oss. De eerste kans voor de Achterhoekers viel pas in de tweede helft maar was wel direct raak, en die schade kon TOP niet meer ongedaan maken: 0-3.

Om te vieren dat alle supporters er eindelijk weer bij mogen zijn, werd het eerste fluitsignaal deze speelronde bij alle clubs verzorgd door een trouwe fan. In het Frans Heesen Stadion was die eer aan de 74-jarige Roy Guittet, supporter van het eerste uur. Gelukkig had Guittet een fluit bij die voldoende decibel produceren kon, want het uitverkochte uitvak was niet gemakkelijk te overstemmen. Met een gigantisch spandoek, vuurwerk en onafgebroken supportersliederen probeerden zij de bezoekers naar een overwinning te schreeuwen.

Het overwicht claimde De Graafschap al vrij snel, en TOP had van meet af aan grote moeite om van de eigen helft af te komen. De enige goed opgebouwde kans van de thuisploeg deed zich na een kwartier spelen voor, en eindigde in een schot van Lion Kaak dat enkele meters over het doel vloog om op de tribune te belanden.

Grip

De Graafschap creëerde ondanks hun grip op de wedstrijd echter nog minder kans dan TOP, dat er counterend een paar keer goed uit kwam. Tot twee keer toe kwam Tejan zo in kansrijke positie, zonder het doel te raken. Kansen waren er niet veel, maar in een eerste helft die qua spelbeeld iets anders leek te vertellen, waren de beste ervan voor de Ossenaren.

Na de rust zat er nog geen minuut op toen Rick Stuy van den Herik de bal over het doel van keeper Hidde Jurjus kopte. Kort daarop was Jearl Margaritha tot twee keer toe dicht bij een treffer; eerst met een schot in de verre hoek, en daarna met een kopbal in de korte. Beide pogingen konden Jurjus niet verschalken. Een kleine tien minuten later kon oud-Ossenaar Johnatan Opoku dat namens de bezoekers wel, en tikte hij de bal tussen de benen van Alblas door de touwen in: 0-1.

Fleuren

In de 68ste minuut bracht coach Bob Peeters een nieuwe aanvallende impuls door routinier Fleuren het veld uit te halen. De linksback werd gewisseld voor de teruggekeerde aanvaller Huseyin Dogan, waarop Joshua Sanches naar de positie van Fleuren schoof. Het leverde vijf minuten later een fraaie voorzet van Dogan op, die door captain Rick Stuy van den Herik tegen de paal werd gekopt.

Dichter bij de aansluitingstreffer kwam TOP niet. Vijf minuten voor het einde van de officiële speeltijd gooide Devin Haen voor de bezoekers de wedstrijd in het slot door deze wel tegen de touwen te koppen. Een moment later bezegelde Haen zijn invalbeurt met nog een doelpunt toen de bal van Lorenzo Piqué zijn voet sprong, en Haen hem voorbij stoof. De 17-jarige Haen schoot de bal geroutineerd binnen, en zette zo de eindstand van 0-3 op het bord.

Opstelling: Alblas; Fleuren (68. Dogan), Lammers, Piqué, David; Kaak (83. Margaret), Stuy van den Herik, Sanches; Margarithat, Tejan, Mathieu