TOP Oss gaat in Nijmegen onderuit tegen NEC

De supporters waren nog maar goed en wel gaan zitten en het vuurwerk buiten de Goffert was net uitgeknald, toen NEC al bijna op voorsprong kwam. Ole Romeny, die ook in de rest van het duel de uitblinker bleek, kwam vanuit de aftrap al vrij voor TOP-doelman Damien Perquis te staan. De aftrap die nota bene door de Ossenaren zelf werd verricht. Maar Romeny stuitte op Perquis, waarna het een minuut later 0-1 had kunnen staan. Lars Hutten was het eindstation van een goed opgezette aanval van Cihat Celik en Giovanni Büttner. Maar zijn kopbal werd door NEC-keeper Mattijs Branderhorst over getikt.

Nadat de storm even was gaan liggen, werd duidelijk wat de verhoudingen op het veld waren. NEC had de controle, TOP Oss kwam er nauwelijks nog doorheen. Zian Flemming schoot na zeven minuten nog naast, maar Romeny benutte zijn tweede kans van de wedstrijd in de twaalfde minuut wel. Dit keer was hij het eindstation van een goed uitgespeelde aanval van de thuisploeg, de aanvaller rondde beheerst af.

TOP was het daarna even helemaal kwijt en mocht doelman Perquis dankbaar zijn dat het na twintig minuten niet op een 2-0 achterstand stond. De Franse keeper kon een kopbal van heel dichtbij tot corner verwerken. De Ossenaren herpakten zich daarna enigszins, maar het was NEC dat het dichtste bij een treffer was. Een minuut voordat het rustsignaal klonk, raakte -wie anders dan- Romeny de paal.

TOP Oss dreigender

Datzelfde overkwam ook Philippe Rommens een minuut of acht na rust. Celik kopte de rebound ook nog binnen, maar deed dat in buitenspelpositie. Het Osse feestje ging dus niet door. TOP Oss kreeg wel steeds meer het idee dat in Nijmegen wat te halen viel, werd dreigender en creëerde kansen. Maar door de ruimtes die ontstonden, bleef ook de thuisploeg gevaarlijk.

De gelijkmaker hing in de lucht, maar die oude voetbalwet...In de 72ste minuut was het invaller Anthony Musaba die na een uitstekende pass van Romeny vrij op Perquis af kon. Hij bleef rustig en schoot de 2-0 binnen.