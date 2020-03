TOP Oss gaat op slot om coronavirus buiten de deur te houden

Nadat eerder al de streekderby tussen TOP Oss en FC Den Bosch werd uitgesteld om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is inmiddels besloten heel de Osse club op slot te zetten. ,,TOP Oss volgt onverkort de richtlijnen en adviezen komend van specialisten, kabinet en KNVB. Dit betekent dat we, zonder tegenbericht, onze deuren sluiten tot minimaal 6 april”, laat directeur Peter Bijvelds weten.

De club is momenteel uitsluitend telefonisch of via e-mail en sociale media bereikbaar.

Net als op de andere velden van Nederland, wordt er ook in het Frans Heesen Stadion momenteel niet meer getraind. Spelers moeten zichzelf met individuele trainingsschema’s fit zien te houden. Hoe TOP Oss voor hun loonkosten op blijft draaien, is vooralsnog onduidelijk. De Ossenaren beschikken over één van de kleinste begrotingen binnen het betaald voetbal, dus een spoedige oplossing is bittere ernst voor hen.