TOP Oss gaat toch over de knie bij koploper Cambuur na kranig verweer

Beide teams kwamen dinsdagavond op in rood-wit gestreepte shirts. Bij de spelers van Cambuur ging het daarbij echter om een eerbetoon aan clubicoon ‘Hampie’ Bakker, die onlangs overleed. Hij speelde ooit in die kleuren voor VV Leeuwarden, voorloper van het huidige Cambuur. Na een stemmige minuut stilte tooiden zij zich alsnog in het blauw-geel, en kon de bal gaan rollen.

Dat leverde direct een kans op voor TOP Oss. Mart Remans legde bal geduldig naar een opening zoekend terug op Olivier Rommens, wiens schot gepakt werd door keeper Sonny Stevens. De Ossenaren bleven stevig druk zetten, maar hielden na een tien sterke minuten het balbezit steeds korter vast. Met een fiks aantal goed opgezette aanvallen lieten de Leeuwarders vervolgens zien hoe zij de koppositie in de competitie behaald hebben.

Doelman Bo Geens wist zijn doel echter lang schoon te houden, en in de counter bleek TOP verre van kansloos. In de 22ste minuut kon Olivier Rommens tot twee keer toe van dichtbij uithalen, maar hield keeper Stevens hem in de zenuwslopende carambole met zijn reflexen van het scoren af. Enkele minuten later zag scheidsrechter Van der Laan in het strafschopgebied aan de overkant iets ongeoorloofds in het verdedigend ingrijpen van Lion Kaak. Tot groot ongeloof van de middenvelder legde hij de bal op de stip. Robert Mühren plantte deze vervolgens met een keurige streep in de touwen.

Frustratie groeit bij kemphanen

Zo enerverend als de eerste helft was, werd de tweede niet. Cambuur bleef aandringen op een tweede treffer, terwijl TOP minder ruimte vond. Frustratie groeide bij beide teams echter over de vaak onbegrijpelijke arbitrage. In de eerste helft was het nog Cambuur-trainer Henk de Jong die op weinig vriendelijke toon van gedachten wisselde met de scheidsrechter, in de tweede leverde datzelfde assistent-trainer van TOP Oss Marcel van der Sloot zelfs een gele kaart op.

Grofweg tien minuten voor het einde van de officiële speeltijd viel dan toch het tweede doelpunt van de thuisploeg. De vrij gespeelde Giovanni Korte stiftte de bal over Bo Geens heen, en zich deze in het doel achter hem landen. TOP gaf de moed echter niet op, en bleef knokken voor een aansluitingstreffer. In de laatste minuut van de extra tijd was het echter Mühren die de genadeklap uitdeelde. De scheidsrechter floot nadat hij de 3-0 scoorde direct af.

Opstelling: Geens; Roosken, Stuy van den Herik, Lammers, David; P. Rommens, Kaak, O. Rommens; Milts (75. Rottier), Van der Heijden (67. Mathieu), Remans

Cambuur - TOP Oss 3-0 (1-0) - 26. Mühren 1-0, 78. Korte 2-0, 90+3. Mühren (3-0).