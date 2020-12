TOP Oss gaat voor de tweede keer richting Jong Utrecht om vervolg te geven aan goede reeks

Kyvon Leidsman was blij met zijn gelijkmaker op vrijdagavond tegen Jong PSV, maar aasde tot het einde op nog een doelpunt. ,,Ik wil altijd zoveel mogelijk goals maken”, zei de 22-jarige spits na afloop. ,,Helaas ging er die tweede voor mij in vandaag, maar maandag hebben we weer een potje, en dan wil ik er weer een in schieten.”