TOP Oss geeft comfortabele voorsprong in slotfase weg

Na een half uur mondde ren vlotte Osse aanval uit in een schot van Olivier Rommens, die de bal behendig voorbij Eindhoven-keeper Ruud Swinkels schoot. Een goede vijf minuten later werd de score al verdubbeld. Damen drong het strafschopgebied in met de bal aan de voet, en ging naar de grond in duel met Mawouna Amevor. Een schouderduw meende die laatste, maar arbiter Nagtegaal zag er meer in, en legde de bal op stip. Philippe Rommens profiteerde ervan en schoot de bal beheerst binnen: 2-0.