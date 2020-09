TOP Oss geeft wedstrijd tegen Roda JC in 12 minuten weg

TOP Oss begon fris en vol zelfvertrouwen aan de wedstrijd in Kerkrade. Niet met de gebruikelijke vijf verdedigers, maar in een 4-3-3 formatie met Ruben Roosken op het middenveld, en de debuterende Mateo Aramburu en Dennis van der Heijden op de flanken naast centrumspits Cas Peters. Maar voor rust keek de ploeg al tegen de 3-0 achterstand aan.

Het begin van de wedstrijd was goed van TOP Oss; de eerste bal in de touwen was na iets minder dan een half uur spelen voor TOP Oss. Dennis van der Heijden schoot een voorzet van Aramburu binnen, maar wel vanuit buitenspelpositie. Daarop brak Roda snel uit en schoot Stefano Marzo de bal de verre hoek in, TOP Oss-goalie Bo Geens kansloos achterlatend.

Pijnlijk relaas

Wat volgde was een pijnlijk relaas voor de Ossenaren, die in korte tijd nog twee treffers om de oren kregen. Patrick Pflücke zag zijn inzet in eerste instantie nog gekeerd worden door Lion Kaak, maar in de rebound was Roland Alberg alsnog trefzeker voor de thuisploeg: 2-0. Roda was nog niet klaar met TOP op de pijnbank leggen. Vijf minuten voor rust was het Jordy Croux die met een fabelachtig afstandsschot TOP Oss-keeper Bo Geens compleet verraste. De Belg zat er nog aan, maar kon de bal niet keren. Met een 3-0 stand gingen beide ploegen aan de thee.

Na een kwartier spelen in de tweede helft gaf coach Wels een duidelijk signaal af wat betreft zijn beoordeling van wat hij zag. Sanches, Leidsman en Guezen kregen de voorkeur boven Lorenzo Piqué, Peters en Aramburu. Er volgde een fase waarin TOP alles op alles zette en met name Van der Heijden zich zichtbaar in de wedstrijd vastbeet. Zijn pogingen eindigden echter dan weer in het zijnet, dan weer nipt naast, maar nooit achter Roda-keeper Roulaux.

Roda leek het ondertussen wel best te vinden. Zij hoefden enkel nog onder de Osse druk uit te voetballen om de drie punten in Limburg te houden, en slaagden daar zonder kleerscheuren in.

Opstelling TOP Oss: Geens; Fleuren, Stuy van den Herik, Lammers, Piqué (60. Sanches); Roosken, Damen, Kaak; Van der Heijden, Peters (60. Leidsman), Aramburu (60. Guezen)