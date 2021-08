TOP Oss glijdt in blessuretijd dan toch onderuit bij bezoek aan Jong AZ

Een strijd om de koppositie wachtte op maandagavond in Wijdewormer. Jong AZ en TOP ontmoetten elkaar op het AFAS Trainingscomplex voor een wedstrijd die in de blessuretijd door de thuisploeg met 1-0 beslist werd.

TOP Oss begon gedegen en gecontroleerd aan de wedstrijd, maar kansjes waren er in de openingsfase desondanks enkel voor de thuisclub. Peer Koopmeiners claimde met een slim hakballetje dat dwars door de Osse verdediging kliefde de bewondering van het publiek, maar een medespeler voorin vond dat huzarenstukje vervolgens niet. Enkele momenten later deed zich dan toch een grote kans voor de Ossenaren voor, toen Rick Stuy van den Herik op een meter of wat voor de goal Mathieu aanspeelde. Die ging in duel met keeper Beau Reus wat groggy naar de grond, zonder serieus uit te kunnen halen.

De toon en het tempo werden ook in de rest van de eerste helft bepaald door TOP, maar de Alkmaarse beloftes bleken meermaals over een gevaarlijke counter te beschikken. Schotkansjes waren er dan ook veel vaker voor hen, maar door koelbloedig verdedigen hield Oss de nul vast. Diezelfde kalmte ontbeerde het echter aan de bal, waardoor de andere kant van het scorebord bij rust datzelfde cijfer liet zien.

Kort na rust kwam TOP gedreven uit de kleedkamers, en reeg het tot vreugde van de meegereisde supporters een flink aantal hoekschoppen aan elkaar. Geen daarvan trof echter doel, waardoor de ploeg terugviel in het spelbeeld van de eerste helft: dominant aan de bal, maar zonder noemenswaardige kansen te creëren. In de 72ste minuut leek het dan toch zover te zijn, dankzij een vernietigend afstandsschot van Justin Mathieu. Maar via de onderkant van de lat kletterde het leer net zo hard terug het veld in.

In de eindfase zetten de Ossenaren veel druk, zonder het net te vinden. In de eerste minuut van de blessuretijd trapte Iman Griffith de bal namens de thuisploeg uiteindelijk wel in het dak van het doel: 1-0. TOP appelleerde in de laatste minuut nog voor een penalty na een aanvaring in het strafschopgebied, maar Gerrets liet doorspelen om een moment later af te fluiten. Het eerste puntenverlies voor Oss was daarmee een feit.

Opstelling: Alblas; Abdat, Lammers, Piqué, David; Kaak, Stuy van den Herik, Sanches; Margaritha (59. Tejan), Margaret (90+2. Leidsman), Mathieu