TOP Oss grijpt vlak voor kerst in en zet trainer op straat

Lake en Aelbrecht koesteren hun tijd bij MVV: ‘Maar ik houd mijzelf niet in met juichen’

Voor aanvaller Toshio Lake en trainer Kristof Aelbrecht van TOP Oss krijgt de ontmoeting met MVV een speciaal tintje. Zij speelden in het verleden in Maastricht en kijken met warme gevoelens terug op hun periode in Zuid-Limburg.

6 oktober