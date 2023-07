TOP Oss haalt basisspeler van Roda JC: ‘Ik kijk om me daarin te blijven bewijzen’

Lambrix ontpopte zich na een stroeve seizoensstart bij Roda JC tot een basisspeler in Kerkrade. Tussen eind oktober vorig jaar en maart dit jaar speelde de centrale verdediger nagenoeg alles. Desondanks verlengde de club zijn contract niet en is hij transfervrij op te pikken.

Lambrix komt uit de jeugd van KRC Genk, waar hij uitgroeide tot aanvoerder van het elftal dat in de Youth League speelde tegen clubs als Napoli, Liverpool en Red Bull Salzburg. Roda JC pikte hem transfervrij op in de zomer van 2020. In Zuid-Limburg kwam hij tot 53 wedstrijden in de hoofdmacht en gaf hij één assist. Nu gaat hij aan de slag bij TOP, waar hij een contract voor twee seizoenen tekent.

,,Het familiaire gevoel van deze club spreekt mij aan”, licht Lambrix zijn keus toe. ,,Daarnaast voel ik mij zeer thuis in de speelstijl van het Nederlandse voetbal en kijk ik ernaar uit mij daarin te blijven bewijzen. Ik hoop het Frans Heesen Stadion snel te kunnen laten zien wat ik in huis heb!”

Technisch directeur Linton Posthumus is blij met de aanwinst. ,,Xander beschikt over opbouwende kwaliteiten en een juiste combinatie van ervaring en bewijsdrang”, aldus Posthumus. ,,Daarnaast heeft hij een zeer gedegen opleiding genoten bij Genk en kan hij meerdere posities bespelen. Hij is weliswaar het meest ervaren als centrale verdediger, maar is ook inzetbaar als linksback of controlerende middenvelder. Welke positie hem bij TOP Oss het beste past, gaan we het komende seizoen zien.”