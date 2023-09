TOP Oss haalt met Martinus, Zimmerman én oude bekende Damen drie Deadline Day-versterkingen

Zimmerman komt over van OH Leuven en is in principe een linksbuiten, hij tekent voor twee jaar met een optie voor nóg een seizoen. ,,Joshua beschikt over veel snelheid gekoppeld aan diepgang zonder bal. Het afgelopen seizoen in België heeft hij laten zien ook goals te kunnen maken. Wij wensen Joshua veel ontwikkelkansen en plezier bij TOP", aldus technisch directeur Linton Posthumus.

Ook haalde de club Quentin Martinus naar het Frans Heesen Stadion. Een ervaren kracht met een verleden bij onder meer SC Heerenveen, Sparta, FC Emmen, Ferencváros (Hongarije), Botosani (Roemenië) en Urawa Red Diamonds (Japan). Hij trainde al sinds eind vorig seizoen mee, maar raakte in de voorbereiding op de huidige jaargang geblesseerd. ,,Met zijn komst halen we kwaliteit en ervaring in huis", stelt Posthumus. ,,De staf is hem momenteel, met een gericht plan, klaar aan het stomen om weer helemaal aan te kunnen sluiten bij de selectie.”

Tot slot Grad Damen, de middenvelder die eerder al bij TOP speelde: hij komt over van de Australische club Dandenong Thunder SC, actief op het tweede niveau. ,,Mijn eerdere periode in het Frans Heesen stadion is mij goed bevallen en ik sta klaar weer voor TOP te gaan strijden.” Posthumus: ,,Grad heeft ervaring in de KKD en is een linksbenige, verbindende middenvelder met een goede pass en overzicht in zijn spel. Daarnaast scoorde hij dertien goals als middenvelder voor zijn club op het tweede niveau in Australië.”

Blijf op de hoogte van het laatste sportnieuws via de Brabants Dagblad-nieuwsbrief! Voor alle sportliefhebbers is er goed nieuws: BD.nl heeft een dagelijkse sportnieuwsbrief! Via deze nieuwsbrief krijgt u als lezer het relevantste en nieuwste sportnieuws rechtstreeks in uw inbox. Klik op deze link en vink de sportnieuwsbrief aan. Vul uw e-mailadres in en u bent klaar om dagelijks, rond de lunch, het laatste sportnieuws te ontvangen.