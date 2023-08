TOP Oss haalt PEC-middenvelder met een verleden bij Feyenoord

Zitman komt uit de jeugd van Feyenoord, waarna hij in de zomer van 2022 naar PEC overstapte. Hij kwam tot elf officiële optredens, hij maakte daarin één goal. ,,Sven heeft een goede opleiding genoten, wat ook terug te zien is in zijn spel", aldus technisch directeur Lindon Posthumus op de clubwebsite van TOP. ,,Hij is technisch goed onderlegd en is in staat om het spel te lezen.”