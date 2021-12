TOP Oss heeft eindelijk weer reden tot juichen; eerste zege sinds eind augustus

,,Ik wist nog niet eens wat ik moest doen als juich. Schreeuwde ik hard?”, zegt Ilounga Pata na afloop tegen medespeler Mees Gootjes. ,,Juist goed, je bleef gewoon spontaan”, antwoordt die goedkeurend. Pata maakte in de 42ste minuut zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, een gelijkmaker voor TOP Oss die op dat moment al even in de lucht hing na een reeks sterke voorzetten van Jearl Margaritha. Ook bij het doelpunt van Pata had hij die sleutelrol. Spits Kay Tejan liet de bal aan zich voorbijgaan, waarop de mee opgekomen 21-jarige rechtsback scherp reageerde. ,,Het leek een beetje alsof hij ‘m expres liet lopen”, vond Pata. ,,Ik zag de bal komen en dacht ‘dit moet de goal zijn’. Dat was echt een heel lekker gevoel.”