TOP Oss heeft genoeg aan één doelpunt tegen Jong AZ

Door het ontbreken in de selectie van Ilounga Pata moest coach Bob Peeters schuiven in zijn basiself. Justin Mathieu keerde terug in de basis op de positie van aanvallende middenvelder, en Joshua Sanches kwam daardoor op zijn oude plek als vleugelverdediger terecht. In die formatie gaf TOP weinig weg, maar knetteren deed het in de eerste helft ook niet. Mohamed Taabouni bewoog zich bij vlagen behendig door de Osse verdediging heen, maar serieuze uitdagingen voor keeper Norbert Alblas bleven uit.

Aan de overzijde kwam TOP er na een half uur spelen af en toe aardig door. Jearl Margaritha gaf een mooie pass op Dean Guezen, maar zijn schot werd van richting veranderd. Een paar minuten later kopte Joshua Sanches nipt over uit een vrije trap. Veel spannender werd het helaas niet, dus gingen beide ploegen met de brilstand de kleedkamers in.

Kort na rust drong TOP steviger aan. Margaritha wist Kay Tejan ntweemaal achter elkaar van een goede voorzet te bedienen, maar die laatste kreeg er door verdedigende ingrepen van de Alkmaarders zijn hoofd niet tegenaan. In de counter was AZ echter ook meteen dreigend. Na ruim een uur spelen was het echter toch de thuisploeg die de score opende. Doelman Norbert Alblas speelde spits Kay Tejan met een diepe bal aan. Die stuitte eerst nog op goalie Beau Reau, maar lobde de bal met een tweede poging alsnog het doel in: 1-0.

Door die geringe voorsprong bleef het toch lang spannend, zeker toen de beloftes van AZ logischerwijs meer druk gingen zetten. Thijs Oosting kopte in de 78ste minuut een bal gevaarlijk door, en noopte Alblas tot strekken om de bal met de vingertoppen over de lat te tikken. De Ossenaren wilden de 2-0 echter ook nog maken, wat bleek toen zowel Jan Lammers met het hoofd, als Kay Tejan met de voet kort voor tijd dicht bij een goal waren. Aan de score veranderde dat echter niets meer.

Opstelling: Alblas; Fleuren, Piqué (73. Van Eijma), Lammers, Sanches; Stuy van den Herik, Kaak, Mathieu (87. Damen); Margaritha, Tejan, Guezen (73. Büttner)