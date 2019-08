TOP Oss heeft met Cas Peters de gewenste aanvaller binnen

Het kostte TOP Oss de nodige moeite, maar de gewenste aanvaller is binnen. Cas Peters (26) komt over van FC Volendam en tekent een contract voor twee jaar.

Het was een publiek geheim dat TOP Oss en Peters de afgelopen tijd met elkaar in onderhandeling waren, maar daar werd de tijd voor genomen. De Ossenaren wilden de interesse in Peters publiekelijk niet bevestigen om de komst van de spits in gevaar te brengen.

Doelpuntenmaker

Peters speelde de afgelopen seizoenen afwisselend in de Keuken Kampioen Divisie en de eredivisie. In de eredivisie speelde hij voor De Graafschap en FC Emmen, terwijl hij voor laatstgenoemde club ook zijn doelpunten maakte in de Keuken Kampioen Divisie. Afgelopen seizoen speelde hij bij FC Volendam, maar door de komst van trainer Wim Jonk leek hij daar overbodig te worden.

In 193 wedstrijden in de Keuken Kampioen Divisie scoorde hij 72 keer en gaf hij 21 assists. In de eredivisie scoorde hij 5 keer voor De Graafschap in 29 wedstrijden. In zijn ene wedstrijd voor FC Emmen in de eredivisie kwam hij niet tot scoren.

TOP Oss

In Oss komt Peters bij een club die goed begonnen is aan de competitie. Vrijdag werd in de seizoensopener Jong Ajax met 2-1 verslagen door de Ossenaren met een aanvalsduo bestaande uit Cihat Çelik, die van origine een middenvelder is, en Enzo Stroo. Dat duo maakte indruk. Zo maakte Çelik op aangeven van Stroo de 1-0 en forceerde Stroo de penalty voor de 2-0. Laatstgenoemde werd daarnaast verkozen tot man of the match.

Hoge hoed