TOP Oss heeft met ervaren verdediger eerste zomerse versterking binnen

In de aanloop naar het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie heeft TOP Oss verdediger Calvin Mac-Intosh gestrikt als eerste nieuwkomer. De ervaren kracht komt over van SC Cambuur en tekent in Oss een contract voor twee jaar.

De naam van Calvin Mac-Intosh is er niet zomaar één. De 33-jarige centrale verdediger doorliep in het verleden de jeugdopleiding van Ajax en heeft al heel wat wedstrijden in het betaald voetbal in de benen. De afgelopen vier seizoenen kwam hij uit voor SC Cambuur, waarmee hij in het seizoen 2020-2021 naar de eredivisie promoveerde. Ook kwam hij uit voor clubs als Telstar en Almere City, waardoor de klappen van de zweep in de KKD hem niet vreemd zijn.

,,Ik kijk er naar uit om een belangrijke speler te zijn bij TOP Oss’’, laat Mac-Intosh via de officiële kanalen van de club weten. Bij TOP wil hij – mede door zijn ervaring – een leidende rol gaan pakken in de defensie en zo iemand kan de club uiteraard goed gebruiken. Zeker nu de competitie met de degradatie van FC Groningen, Cambuur en FC Emmen misschien zelfs nóg sterker is geworden dan dat hij al was, is een betrouwbare defensie geen overbodige luxe. ,,Ik denk dat ik van grote waarde kan zijn, ook in de kleedkamer’’, aldus Mac-Intosh.

Niet alleen op de Nederlandse velden is hij bekend, ook buiten de landsgrenzen heeft de aanwinst ervaring opgedaan. Die periodes waren echter niet echt een succes, want bij respectievelijk Port Vale (Engelse League One) en het minder tot de verbeelding sprekende Notodden (Noorwegen) hield hij het na een half jaar voor gezien.

Voor technisch directeur Linton Posthumus is het zijn eerste zomerse aanwinst en ook hij laat weten content te zijn. ,,Calvin kan door zijn ervaring en voetballende kwaliteiten zowel binnen als buiten het veld een dragende en sturende rol op zich nemen. Hiermee zetten we een belangrijke stap in het fundament richting komend seizoen.’’

