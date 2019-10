TOP Oss heeft nog een wereld te winnen: ‘Het gaat nu over houding, gedrag en onze voetbalnormen’

De eerste periode in de Keuken Kampioen Divisie is voor nummer 17 TOP Oss moeizaam verlopen, weet ook trainer Klaas Wels. ,,We hebben aangetoond een heel acceptabel niveau te kunnen halen”, stelt Wels. ,,Maar helaas hebben we ook aangetoond dat het te wisselvallig is, en dat we dat acceptabele niveau nog niet structureel kunnen vasthouden.” De trainer verwacht van zijn spelers niet dat ze als een balvirtuoos solerend over het veld vliegen, terwijl ze de doelpunten aan elkaar rijgen. Hij verwacht echter wel dat zij elke dag het maximale uit zichzelf willen halen. Grenzen verleggen, dat is voor Wels dan ook een basisvoorwaarde.