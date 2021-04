TOP Oss heeft opnieuw aan één goal genoeg tegen Jong Ajax

Trainer Klaas Wels liet al doorschemeren dat de rentree van centrale verdediger Lorenzo Piqué na zijn schorsing niet vanzelfsprekend was. Routinier Niels Fleuren had in zijn afwezigheid de honneurs namelijk uitstekend waargenomen. Ook op Sportpark de Toekomst stond hij daarom in de basis. De Amsterdammers combineerden veel en vlot, maar konden niet meer dan haarscheurtjes in de Osse verdediging aanbrengen.