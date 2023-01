TOP Oss heeft play-offs nog niet uit het hoofd gezet: ‘Als we winnen, is het gat ongeveer vijf punten’

TOP Oss neemt het vrijdagavond in Kerkrade op tegen Roda JC. Bij de Ossenaren is aanwinst Bradley van Hoeven direct speelgerechtigd. De aanvaller wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Almere City en moet TOP van een aanvallende impuls voorzien.

Na de late zege op Telstar hoopt TOP Oss het gat naar de middenmoot zo snel mogelijk definitief te dichten. Normaal gesproken is een uitwedstrijd tegen Roda JC daarvoor niet de meest ideale gelegenheid, maar de ploeg uit het diepe zuiden zit in een lastige periode.

De Limburgers verloren vier van de laatste vijf wedstrijden, zakten af naar de negende plaats in de Keuken Kampioen Divisie en zagen bovendien coach Jurgen Streppel naar Helmond Sport vertrekken. En dat biedt kansen, ziet ook de tijdelijke TOP Oss-coach Marcel van der Sloot.

Open wedstrijd

,,Ik verwacht een vrij open wedstrijd, waarbij de tegenstander ver druk vooruit zet en er veel ruimte tussen de linies zal ontstaan. Daar moeten we gebruik van maken, zonder onszelf onnodig in de problemen te brengen’’, aldus Van der Sloot. ,,Ons primaire doel is natuurlijk winnen, maar ook wij willen diepte in ons spel en gevaar creëren op de helft van de tegenstander.’’

In de jacht op de tweede zege na de winterstop kan TOP Oss dus al direct beschikken over nieuwkomer Bradley van Hoeven. De aanvaller kwam bij Almere City weinig aan spelen toe en hoopt in Oss op veel minuten. Technisch Manager Klaas Wels: ,,Bradley is een speler die de hele linkerflank kan bestrijken, maar we zien hem vooral als aanvallende versterking.’’ Dat is ook wat Van Hoeven zelf wil zijn: ,,Ik hou ervan om acties te maken en een voorzet te geven. Daarmee hoop ik TOP Oss de rest van het seizoen te kunnen helpen en zelf ook een aantal doelpunten mee te kunnen pikken’’, laat de nieuweling weten.

Flow

Volgens Van Hoeven is het voor TOP Oss nog niet te laat om er een mooi seizoen van te maken. ,,In deze competitie moet je in een bepaalde flow komen en soms ook wat geluk hebben. Twee seizoenen geleden stond ik met Go Ahead Eagles in december op de veertiende plaats en uiteindelijk promoveerden we naar de Eredivisie. Stel dat we vrijdag winnen van Roda JC, dan is het gat met de play-offs plaatsen – afhankelijk van de andere resultaten – nog maar ongeveer vijf punten. Er is dus nog veel mogelijk.’’

Quote Bij een eventueel vertrek van bijvoor­beeld Margaritha of Tejan komt er nog meer ruimte. Dat we bezig zijn om de selectie te versterken is evident Klaas Wels

Tegen Roda JC zit de teruggekeerde Kay Tejan nog niet bij de selectie. Voor hem wordt momenteel naar een oplossing gezocht die voor zowel de club als speler goed is. Blijft hij in Oss, dan loopt hij in de zomer gratis de deur uit. Verder heeft TOP onder andere aanvaller Gino van Kessel op proef. Komende week zal blijken of hij in aanmerking komt voor een contract. Jearl Margaritha ontbreekt nog altijd in de Osse selectie, hij is formeel ‘ziek’.

Achter de schermen is Wels bezig met het zoeken naar nog meer winterse versterkingen. De eerste seizoenshelft is volgens de technische man kritisch geëvalueerd en daar is onder andere uitgekomen dat TOP op een aantal posities versterking nodig heeft. ,,Met het vertrek van Afaker en Musaba is er ruimte gekomen voor de komst van Van Hoeven. Bij een eventueel vertrek van bijvoorbeeld Margaritha of Tejan komt er nog meer ruimte. Dat we bezig zijn om de selectie te versterken is evident.’’