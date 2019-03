TOP Oss heeft rellende fans op beeld, stadionverboden in de maak

OSS - TOP Oss heeft de supporters die zich vrijdagavond misdroegen allemaal op beeld. De club gaat per geval bekijken welke straf op zijn plaats is. Een aantal fans kan sowieso een stadionverbod verwachten.

Het thuisduel van TOP Oss met FC Twente werd vrijdagavond ontsierd door rellende supporters. Vlak voor het laatste fluitsignaal werd onder meer een reclamebord omver geduwd, een hek gesloopt en een steward belaagd. De vlam sloeg in de pan na een provocerend gebaar van Twente-keeper Drommel.

Tijdens het wekelijkse overleg van TOP met de politie en gemeente zijn maandag alle beelden bekeken. ,,We hebben een uitstekend camerasysteem, dus alles is vastgelegd", zegt directeur Peter Bijvelds. ,,Op een gegeven momenten staan er veel fans in de gracht. Daar hoor je als supporter niet te komen, maar er hoort wel een nuance bij. Een aantal mensen probeert de boel namelijk juist te sussen. We bekijken nu wie zich precies misdragen heeft en welke straf daarbij op zijn plaats is. Ik kan daarom ook nog geen aantallen noemen.”

Stadionverboden

Bijvelds zegt van een aantal onruststokers de namen al te hebben. Zij kunnen waarschijnlijk een stadionverbod verwachten. Ook probeert de club de kosten voor een gesloopt hek op de relschoppers te verhalen. De ongeregeldheden leiden voorlopig niet tot aanpassingen in het stadion. ,,Ze slopen een hek, terwijl ze er eigenlijk eenvoudig omheen kunnen. Het lijkt wel alsof zo'n hek dan werkt als een rode lap op een stier. Alsof mensen hun frustratie erop kwijt moeten. Voer voor psychologen.”

Het meest vervelend vindt Bijvelds nog wel dat een aantal eigen stewards is belaagd. ,,Dat doe je bij ons niet. Of in dit geval dus maar hooguit één keer.”

Onrustig